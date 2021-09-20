РИАМО - 20 сен. Пять российских политических партий преодолели пятипроцентный барьер для получения мест в Государственной думе восьмого созыва, сообщили в Центризбиркоме.

«По итогам обработки свыше 99% протоколов 5 партий преодолевают пятипроцентный барьер: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», – сообщили в ЦИК.

Кроме того, кандидаты еще от 3 партий сумели выиграть в одномандатных округах. Речь идет о «Родине», «Партии Роста» и «Гражданской платформе».

Выборы в Госдуму проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября, в них приняли участие 14 партий. Выборы проходили по смешанной избирательной системе – по партийным спискам и одномандатным округам.