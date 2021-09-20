РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 сен. В Красногорске за все время пандемии выявили 23 773 случая Covid-19, из них 21 случай инфицирования - за последние сутки, сообщается на официальном сайте Минздрава региона, посвященном эпидемиологической ситуации.

Еще 1 098 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 437 586 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 073 человека. Выздоровели и выписались 382 883 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.

Текстовая трансляция

19 СЕНТЯБРЯ

- Число случаев заражения коронавирусом в Москве превысило 1,6 млн. В московские медучреждения за сутки доставили 651 человека. На аппаратах ИВЛ находятся 270 Covid-пациентов.

- Рост заболеваемости Covid‑19 в Москве связан с началом учебного года — Собянин.

Осень, осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. Надо просто в этот период, как всегда в осенний период, быть осторожнее, соблюдать санитарные требования, беречь себя и свое здоровье.

- За сутки в России зарегистрировали 20 174 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1004 больных. В Москве - 2 376.