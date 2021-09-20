РИАМО - 20 сен. Начинать подготовку собаки к появлению нового члена семьи нужно заранее: изменения стоит вносить постепенно, чтобы питомец привык к ним. После появления ребенка собаке нужно по-прежнему уделять внимание, чтобы она не чувствовала себя брошенной, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Появление ребенка – один из самых важных и счастливых моментов в жизни каждого человека, но этот период может оказать большое влияние на собаку. Для того, чтобы появление нового члена семьи не вызвало стресс у питомца, необходимо подготовиться заранее», – сказал Голубев.

Он добавил, что лучше всего начать подготовку сразу, как станет известно, что в семье появится ребенок. Если у питомца есть какие-либо поведенческие особенности, нужно проработать их со специалистом, чтобы исключить возможность агрессии к новому члену семьи.

До рождения

Непосредственно перед рождением ребенка обязательно нужно сходить с питомцем к ветеринарному врачу для общего обследования, убедиться, что у пса есть все необходимые прививки и он абсолютно здоров.

«Собаки не любят, когда в их жизни что-то меняется, поэтому все изменения в ее жизни постарайтесь сделать до появления ребенка, чтобы собака не связывала их впоследствии с малышом», – подчеркнул Голубев.

Если планируется изменить график прогулок, переселить лежак или клетку в другую комнату, поменять мебель, сделать это необходимо заранее. При этом не нужно кардинально менять жизнь собаки в один день, надо сделать это постепенно. Можно также заранее расставить новую мебель и принадлежности ребенка по своим местам. Таким образом собака привыкнет к новой обстановке.

В этот период надо внимательно следить за питомцем, чтобы понять, какие вещи могут вызвать особый интерес. Важно обучить животное новым командам и объяснить, какие зоны в квартире отныне будут для него под запретом. Стоит поощрять собаку, не препятствовать обнюхиванию новых предметов, позволить привыкнуть к новым обстоятельствам. В абсолютном большинстве случаев собаки хорошо адаптируются к переменам, связанным с рождением ребенка у хозяев, и быстро привыкают к новым правилам.

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Первая встреча и совместная жизнь

Перед первой встречей собаки с ребенком надо заранее с ней погулять, взять любимое лакомство, чтобы поощрять ее за хорошее поведение.

«Сначала позвольте питомцу поприветствовать хозяйку после долгой разлуки, не препятствуйте проявлению радости. При первой встрече с ребенком все реакции питомца должны быть полностью под вашим контролем; крупную собаку лучше заранее взять на поводок. Позвольте собаке обнюхать ребенка, чтобы привыкнуть к новому запаху, и обязательно поощряйте ее, если она проявляет интерес к малышу и ведет себя аккуратно», — рассказал Голубев.

Если собака не интересуется ребенком, ни в коем случае нельзя настаивать на знакомстве, важно все делать постепенно и только по обоюдному согласию.

Если особого интереса младенец у собаки не вызывает, не надо навязывать ей это общение, а стоит найти время позаниматься с ней отдельно, чтобы она не чувствовала себя брошенной и ненужной. Важно помнить, что собака была и остается другом и любимым членом семьи.

Если собака проявляет радостную готовность помогать справляться с новыми обязанностями, следит за малышом и бежит сообщить, что ребенок проснулся в кроватке или заплакал, то обязательно нужно хвалить и поощрять ее за такое поведение. Пес будет считать себя нужным и полезным, и не будет возникать никакой ревности.

«Первые дни ребенка в доме могут показаться напряженными и необычными. Собака может считывать это и начать тревожиться. Постарайтесь в этот момент находить время и для питомца. Главное, дайте понять собаке, что ее по-прежнему любят и уверены в ее хорошем поведении. Не одергивайте пса за каждое любопытство и тем более не будьте с ним грубым, это может повлиять на его дальнейшее поведение», — заключил Голубев.

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