РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 сен. Жителям подмосковного Красногорска предлагают поздравить педагогов с Днем учителя, а самым креативным вручат призы, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

С 20 сентября по 4 октября в соцсети Instagram пройдет онлайн-акция «Учитель мечты». Чтобы принять участие, необходимо оригинально поздравить своего учителя, записать видеооткрытку не более 1 минуты и сделать пост в Instagram. Важно, чтобы ролик начинался со слов: «Мой учитель самый...».

В конкурсе рассматриваются креативные видеопоздравления, где представлены песни, флешмобы и танцы, авторские стихотворения, видеоскетчи и т.д.

Также нужно поставить хештег #УчительмечтыКрасногорск, отметить своего учителя, аккаунты @new.gorod и @cornerpubkr.

Организаторы акции оценят креативность идеи, оригинальность исполнения и количество набранных лайков. В качестве специального приза можно выиграть сертификат в ресторан.

Организатором акции выступают АНО «Новый город» и ресторан «Корнер-паб».