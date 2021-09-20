РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 сен. Жителям подмосковного Красногорска предлагают поздравить педагогов с Днем учителя, а самым креативным вручат призы, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.
С 20 сентября по 4 октября в соцсети Instagram пройдет онлайн-акция «Учитель мечты». Чтобы принять участие, необходимо оригинально поздравить своего учителя, записать видеооткрытку не более 1 минуты и сделать пост в Instagram. Важно, чтобы ролик начинался со слов: «Мой учитель самый...».
В конкурсе рассматриваются креативные видеопоздравления, где представлены песни, флешмобы и танцы, авторские стихотворения, видеоскетчи и т.д.
Также нужно поставить хештег #УчительмечтыКрасногорск, отметить своего учителя, аккаунты @new.gorod и @cornerpubkr.
Организаторы акции оценят креативность идеи, оригинальность исполнения и количество набранных лайков. В качестве специального приза можно выиграть сертификат в ресторан.
Организатором акции выступают АНО «Новый город» и ресторан «Корнер-паб».
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