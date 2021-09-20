РИАМО - 20 сен. Вячеслав Фетисов от «Единой России» по итогам обработки 100% протоколов УИК по Подольскому одномандатному избирательному округу №124 выиграл выборы, набрав 43,11% голосов, передает корреспондент РИАМО.

Представитель КПРФ Борис Иванюженков набрал 21,53% голосов, Олег Бондаренко от партии «Справедливая Россия – За правду» получил в итоге 7,05% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные на табло в инфоцентре ЦИК.

Выборы в Госдуму проходили 17-19 сентября, в них приняли участие 14 партий. Выборы проходили по смешанной избирательной системе – по партийным спискам и одномандатным округам.

В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.

По итогам обработки 99,34% протоколов УИК «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Мособлдуму с 45,21% голосов.