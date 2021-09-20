РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 сен. Полицейские Подольска задержали подозреваемого в краже мобильного телефона на сумму 25 тыс. рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от сотрудника коммерческого предприятия. В нем говорилось, что неизвестный похитил мобильный телефон заявителя со склада фирмы в деревне Коледино. Сумма материального ущерба составила 25 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого 24-летнего уроженца Чехова, работающего кладовщиком.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного cт. 158 УК РФ. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.