РИАМО - 20 сен. Кандидат от партии «Единая Россия» Денис Майданов одержал победу на выборах в Госдуму по Одинцовскому одномандатному избирательному округу №122, передает корреспондент РИАМО.

После обработки 100% протоколов УИК он набрал 40,39% голосов избирателей.

Сергей Теняев от КПРФ набрал 19,06%, Дмитрий Пархоменко от ЛДПР – 6,51%, следует из данных табло в инфоцентре ЦИК.

Выборы в Госдуму проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.