РИАМО - 20 сен. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1 098 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего случаев зафиксировано в Одинцовском округе (110), Люберцах (107) и Раменском округе (81), сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

57 случаев заражения за минувшие сутки выявили в Клину, 47 – в Балашихе, по 42 – в Чехове и Фрязине, 39 – в Подольске, 36 – в Королеве, 34 – в Химках, по 30 – в Домодедове и Мытищах, 29 – в Орехово-Зуевском округе, 28 – в Истре, 25 – в Дмитровском округе, 23 – в Воскресенске, по 21 – в Егорьевске и Красногорске, 20 – в Шатуре, 19 – в Пушкинском округе.

По 15 случаев выявили в Сергиево-Посадском округе, Солнечногорске и Коломне, 14 – в Щелкове, 13 – в Дзержинском, по 12 – в Электростали, Черноголовке и Ленинском округе, по 10 – в Наро-Фоминском округе и Жуковском, по 9 – в Богородском округе, Можайском округе и Луховицах, по 8 – в Павловском Посаде, Кашире и Лобне, по 7 – в Рузском округе, Дубне, Краснознаменске, Котельниках, Лыткарине.

6 случаев Covid-19 выявили в Ступине, 5 – в Талдомском округе, по 4 – в Ивантеевке, Серпухове и Долгопрудном, по 3 – в Зарайске и Бронницах, по 2 – в Волоколамском округе, Шаховской, Электрогорске и Лосино-Петровском, по 1 случаю – в Звездном городке, Озерах, Протвине, Пущине, Реутове и Серебряных Прудах.

Ни одного случая заболевания Covid-19 за прошедшие сутки не зафиксировали в Рошале, Молодежном, Лотошине, Красноармейске и Власихе.

С начала пандемии в Московской области выявлено 437 586 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 073 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 382 883 человека.

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