РИАМО - 20 сен. По итогам обработки 99,34% протоколов УИК «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Мособлдуму с 45,21% голосов, передает корреспондент РИАМО.

КПРФ набирает 19,47% голосов, ЛДПР – 7,96%, «Справедливая Россия – За правду» – 7,14%, партия «Новые люди» – 5,28%, «Партия пенсионеров» – 4,25%, «Коммунисты России» – 2,15%, «Зеленые» – 1,88%, «Яблоко» – 1,81%, партия «Родина» – 1,38%. Это следует из данных табло в инфоцентре ЦИК.

В Подмосковье 17-19 сентября проходили выборы в Госдуму и Мособлдуму. Также в ряде муниципалитетов проходили выборы в местные советы депутатов.

Мособлдума формируется по смешанной избирательной системе. 25 кандидатов – по партийным спискам, 25 кандидатов – по одномандатным избирательным округам.