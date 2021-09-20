РИАМО - 20 сен. Задержка с подсчетом результатов дистанционного электронного голосования в связана с большим количеством транзакций, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

«Голосование все время было штатно. Открылись с проблемами, они были вызваны количеством желающих проголосовать в первый день. Все голоса были доставлены в блокчейн, все лежат в публичном доступе. <...> При расшифровке получилась задержка по времени, связанная с большим количеством транзакций», – сказал Костырко.

Председатель ТИК дистанционного электронного голосования Илья Массух добавил, что система отработала штатно.

«Мы публично собрали ключ расшифрования, сама процедура заняла максимум 30 минут. Дальше началась работа комиссии – такая же обычная работа, с протоколами. Единственное, что протокол мы подписывали в электронном виде, что оказалось дольше, чем в ручном», – отметил Массух.

По его словам, к 23:00 все формальности были решены. С полуночи результаты по всем уровням загружались в систему, протокол находится в публичном доступе.

«Все прошло штатно, касательно 6 областей – мы проработали вопрос обращений граждан, обращений было немного, порядка 15. Все они касались технических особенностей. Комиссия единогласно подписала протокол», – добавил Массух.

17-19 сентября прошли выборы депутатов в Государственную думу VIII созыва. Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму было организовано в Москве, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях и Севастополе.