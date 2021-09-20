РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 сен. Очередную встречу по вопросам здравоохранения проведут в подмосковном Красногорске 22 сентября, на вопросы горожан ответят руководители медицинских учреждений, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Жителей округа приглашают на встречу по вопросам здравоохранения. Мероприятие состоится 22 сентября в 14:00 в актовом зале администрации.

Жители смогут задать интересующие их вопросы в сфере медицины руководителям медицинских учреждений Красногорска.