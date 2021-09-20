РИАМО - 20 сен. Кандидат от «Единой России» Роман Терюшков победил на выборах в Госдуму по своему одномандатному округу. При обработке 100% протоколов УИК он набрал 44,80%, передает корреспондент РИАМО.

Терешков выдвинулся по Люберецкому одномандатному избирательному округу №121.

По данным онлайн-табло ЦИК РФ, на втором месте с 19,43% голосов оказался кандидат от КПРФ Олег Емельянов. Сергей Журавлев от партии «Справедливая Россия – За правду» набирает 8,42%.

Выборы в этом году в России проходили в течение трех дней. В Подмосковье голосование проводилось по выборам депутатов в Госдуму, Мособлдуму, а в ряде муниципалитетов – в органы местного самоуправления.