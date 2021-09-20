РИАМО - 20 сен. За первые шесть месяцев 2021 года резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» поставили за рубеж продукции на общую сумму 523 миллиона рублей, это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем экспорта резидентов особой экономической зоны столицы продолжает уверенно расти. За первые шесть месяцев 2021 года он составил 523 миллиона рублей, что в 3,3 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года – 159,4 миллиона рублей – и в 3,4 раза — показатель первого полугодия 2019 года. Экспортирует свою продукцию каждый восьмой резидент особой экономической зоны Москвы», – отметил заместитель мэра.

Наибольший объем экспорта обеспечили производители микроэлектроники – на их долю пришлось почти 70 процентов общего объема.

«Предприятия кластера микроэлектроники продали за границу товаров на сумму 365,7 миллиона рублей», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, присутствие товаров московской особой экономической зоны на зарубежных рынках продолжает расширяться.