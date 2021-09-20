РИАМО - 20 сен. Президент России Владимир Путин своим указом продлил до конца следующего года специальные экономические меры в отношении стран, установивших санкции против РФ. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Теперь российскому кабмину нужно обеспечить осуществление мер по реализации президентского указа. Если будет необходимость, правительство может внести предложения по изменению срока действий этого решения.

Евросоюз, Америка и другие государства 7 лет назад ввели антироссийские санкции. В «черный» список попали не только юридические, но и физические лица.

Москва ответила зеркально. Она ввела контрсанкции. В марте 2014 года РФ обнародавали список из 9 граждан РФ, а также девять американских граждан, а уже 24 марта был сформирован перечень из 13 официальных лиц Канады. Список пополнялся ежегодно.