РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 сен. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 47 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Еще 1 098 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 437 586 случаев инфицирования. Скончался 8 073 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 382 883 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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