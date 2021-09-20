РИАМО - 20 сен. В августе этого года Роскомнадзор удалил более 5 тыс. материалов с детской порнографией, соответствующий мониторинг запустили в 2017 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Мониторинг проверяет информационное пространство. В общей сложности за 4 года выявили почти 218 тыс. нарушений, из которых 77% материалов нашла служба мониторинга, а остальные 23% (51 тыс. материалов) прислали граждане.

Роскомнадзор — уполномоченный орган власти, который самостоятельно проводит экспертизу и выносит решение о наличии или отсутствии детской порнографии на интернет-ресурсах.