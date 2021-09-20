РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 сен. Юные спортсмены из Подольска стали призерами на соревнованиях Московской области по биатлону, сообщается в группе «МУ СШОР по лыжным гонкам» в соцсети «ВКонтакте».

18 сентября в Химках на соревнованиях Московской области по биатлону среди юношей и девушек 11-12, 13-14 и 15-16 лет отличились спортсмены из Подольска.

Мария Антуфьева и Егор Деменков Егор заняли 2 места. В десятку сильнейших попал Ярослав Жуков, получивший 8 место.

Администрация школы поздравила спортсменов и их тренров.