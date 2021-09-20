РИАМО - 20 сен. «Мособлгаз» вводит систему идентификации слесарей и мастеров по QR-коду для повышения защищенности местных жителей от мошенников, сообщает пресс-служба компании.

Теперь каждый мастер будет иметь при себе карточку с личным QR-кодом. Его нужно будет отсканировать c помощью сканера, встроенного в мобильное приложение «Мособлгаза», где отразится вся подробная информация о сотруднике.

Так, абонент сможет определить, действительно ли сотрудник является работником компании. Кроме того, будет известно, в какой должности он работает, из какой он эксплуатационной службы и филиала.

Отсканировать QR-код можно с помощью любого приложения с подобным функционалом.

«Мособлгаз» заботится о безопасности своих абонентов. С помощью внедрения системы QR-кодов для сотрудников, совершающих техобслуживание газового оборудования, жителям будет легко понять, действительно ли к ним в дом пришли специалисты газовой службы, и не беспокоиться о возможных рисках нарваться на мошенников», – сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.