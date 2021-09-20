РИАМО - 20 сен. Известный боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко пошутил над бойцовским стилем блогера Артема Тарасова, с которым он ранее бился, сообщает Газета.ru.
Ранее между Емельяненко и Тарасовым состоялся бой, где профессиональный спортсмен победил единогласным решением судей.
Александр опубликовал в Instagram фото известной беговой базы, подписав публикацию: «Тренировочный лагерь Тарасова». Битва велась по правилам кулачных боев, соперники провели в клетке 3 раунда по 2 минуты.
Всего боец Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед. Также он потерпел 8 поражений. 1 бой был признан несостоявшимся.
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