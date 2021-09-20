РИАМО - 20 сен. На прошедших 17-19 сентября 2021 года выборах было меньше нарушений, чем в предыдущие избирательные кампании. На выборах работало более 491 тыс. наблюдателей, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«Мы создали прозрачную систему, в которой ни одно нарушение невозможно скрыть. Именно поэтому работало так много наблюдателей. Нарушений, по сравнению с предыдущими кампаниями, стало значительно меньше», — сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что без реакции нарушения не останутся.

«Наблюдатели от партий, от одномандатников - 334 127 человек, плюс к этому 157 061 - в последний момент назначали партии. <…> 491 188 наблюдателей всего», — уточнила председатель ЦИК.

Она добавила, что на избирательных участках работало 2 144 журналиста, в том числе те, кто имеет статус иностранных агентов.

Памфилова также рассказала о беспрецедентных кибератаках на сайты и другие ресурсы во время выборов.

Выборы в Госдуму проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября, в них приняли участие 14 партий. Выборы проходили по смешанной избирательной системе – по партийным спискам и одномандатным округам.