РИАМО - 20 сен. За минувшие сутки в Московской области еще 826 человек выздоровели после коронавирусной инфекции, с начала пандемии вылечились 382 883 пациента, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

Также за сутки в регионе выявлено 1 098 новых случаев инфекции, общее число случаев Covid-19 достигло 437 586.

При этом за сутки умерло 18 человек с подтвержденным коронавирусом, всего в Подмосковье зафиксировано 8 073 летальных случая.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

В Подмосковье продолжается вакцинация населения от коронавируса.

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