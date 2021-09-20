РИАМО - 20 сен. Выборы 2021 года в России состоялись, больше всего голосов набрала «Единая Россия», сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«Выборы состоялись, по явке сейчас еще не подведены итоги, осталось немного. <...> Явка — 51,68%. Мы видим серьезные отличия от кампании пять лет назад. <...> «Единая Россия» набрала больше всего голосов, тем не менее немного уменьшилась по сравнению с 2016 годом», — сказала Памфилова.

Она уточнила, что в пятницу итоги выборов будут подведены официально.

«Недействительными бюллетени признаны в 35 регионах России, <…> из почти 109 тыс. недействительными признаны 25 830 бюллетеней», —добавила председатель ЦИК.

Выборы в Госдуму проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября, в них приняли участие 14 партий. Выборы проходили по смешанной избирательной системе – по партийным спискам и одномандатным округам.