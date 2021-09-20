РИАМО - 20 сен. На портале «Добродел» началось голосование за ремонт железнодорожных станций Московской области на 2022-2023 годы, оно продлится до 3 октября, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

На голосование выставлены 13 платформ с наибольшим пассажиропотоком: Голицыно, Орехово-Зуево, Чехов, Купавна, Тайнинская, Строитель, Павловский Посад, Куровская, Сергиев Посад, Болшево, Подлипки Дачные, Дмитров, Мытищи.

«Оставить свой голос можно за одну из 13 станций, которые отмечены на интерактивной карте, но при этом можно также оставлять комментарии по ремонту других платформ», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он отметил, что голосование за ремонт железнодорожных платформ проходит в регионе впервые, а по станциям, отмеченным на карте, поступило наибольшее количество обращений от жителей области.

Участвовать в голосовании могут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг. Итоги голосования и комментарии будут проанализированы и направлены в РЖД для формирования планов ремонта платформ на 2022 - 2023 годы.

На территории Московской области находится более 460 железнодорожных станций. За пять лет были отремонтированы 109 платформ. В этом году в программу ремонта железнодорожных платформ вошли еще 17 станций.