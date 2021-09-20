РИАМО - 20 сен. За минувшие сутки в Московской области выявили 1 098 случаев заболевания коронавирусом, всего на настоящий момент в регионе выявили 437 586 случаев заболевания, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

В области работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

При появлении любых симптомов ОРВИ специалисты рекомендуют вызывать врача на дом.

В Подмосковье продолжается вакцинация населения от коронавируса. С начала прививочной кампании область получила свыше 4 млн доз вакцины от Covid-19.

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