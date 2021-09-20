РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 сен. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды» в Щелкове завершилось благоустройство городского парка культуры и отдыха, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Губернатор Андрей Юрьевич (Воробьев – ред.) уделяет большое внимание развитию парков. Ежегодно мы создаем новые и благоустраиваем существующие парки культуры и отдыха. В этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» обновим парковую инфраструктуру в 22 парках культуры и отдыха», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Щелковский городской парк культуры и отдыха – центр притяжения всех жителей городского округа. В этом году парк заметно преобразился. В результате проведенных работ там появилась новая сцена для проведения мероприятий, новый общественный туалет, который будет доступен для маломобильных групп граждан. Кроме того, в парке выполнили обустройство уличного освещения, установили 2 парковых павильона, а также лавочки и урны.