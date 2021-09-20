РИАМО - 20 сен. По итогам обработки всех протоколов УИК Никита Чаплин от «Единой России» стал лидером по Коломенскому одномандатному избирательному округу №119 на выборах в Госдуму. Он набрал 46,7% голосов, передает корреспондент РИАМО.

На втором месте оказался Дмитрий Кононенко от ЛДПР с 16,71% голосов, на третьем – Маргарита Семенова от «Справедливой России – За правду» с 7,04% голосов. Об этом свидетельствуют данные на табло в инфоцентре ЦИК.

Выборы в Госдуму проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября, в них приняли участие 14 партий. Выборы проходили по смешанной избирательной системе – по партийным спискам и одномандатным округам.

С 17 по 19 сентября в Подмосковье также проходило голосование за депутатов в Мособлдуму, а в 7 муниципалитетах проводились выборы в органы местного самоуправления.