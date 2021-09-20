РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 сен. В Домодедове за сутки выявили 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 13 055 случаев Covid-19, сообщается на официальном сайте Минздрава региона, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 1098 случаев заболевания.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 437 586 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 073 человека. Выздоровели и выписались 382 883 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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