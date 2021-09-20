РИАМО - 20 сен. В медорганизации Московской области с начала сезона обратились 14107 раз после укусов клещей, в том числе 3507 раз помощь потребовалась детям, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

За тот же период прошлого года было зафиксировано 15304 случая укусов клещей, в том числе 4534 раза за помощью обращались дети.

Больше всего обращений к врачам по поводу клещей зарегистрировали в Дмитрове (1217), Раменском округе (855) и Коломне (788).

Были исследованы 5756 клещей. В них не обнаружили возбудителей клещевого вирусного энцефалита.

За 8 месяцев 2021 года зарегистрировано 87 случаев болезни Лайма, в том числе 1 случай у ребенка.