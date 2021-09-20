РИАМО - 20 сен. Уголовное дело в отношении двух сотрудников коммерческой организации, которых обвиняют в нарушении требований безопасности при ведении сварочных работ отправлено с обвинительным заключением в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По версии следствия, 23 марта этого года один из обвиняемых, занимая должность главного механика, допустил на территории арендуемого помещения в Дмитрове проведение водителем погрузчика сварочных работ при помощи электродуговой сварки. При этом меры пожарной безопасности предприняты не были.

Из-за проведения сварки загорелись хранимые горючие материалы, после чего пожар распространился на все здания. Пожар от ущерба составил более 2,6 млрд рублей.

В СКР допросили свыше 30 свидетелей, провели обыски по месту жительства обвиняемых, а также на предприятии, изъяли и осмотрели видеозаписи с камер видеонаблюдения, бухгалтерскую и техническую документацию.

Также следствие предприняло меры к возмещению причиненного ущерба.