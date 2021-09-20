РИАМО - 20 сен. По итогам обработки всех протоколов УИК по Орехово-Зуевскому одномандатному избирательному округу №123 Геннадий Панин от «Единой России» стал лидером с 56,16% голосов, передает корреспондент РИАМО.

Дмитрий Аграновский от КПРФ занял второе место с 19,05% голосов, Михаил Демидович от ЛДПР занял третье место с 5,09% голосов. Об этом свидетельствуют данные табло в инфоцентре ЦИК.

Выборы в этом году в России проводились в течение трех дней. В Подмосковье голосование проводились по выборам депутатов в Госдуму, Мособлдуму, а в ряде муниципалитетов – в органы местного самоуправления.

В регионе работало более 4 тыс. избирательных участков.