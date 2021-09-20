РИАМО - 20 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что кандидаты в Государственную думу из опубликованного им списка победили во всех одномандатных округах столицы.

Завершились выборы в Госдуму, которые определят стратегию развития России на ближайшие 5 лет. Горожане проявили очень высокую активность — около 50% избирателей пришли на участки или проголосовали онлайн.

Собянин поблагодарил москвичей за проявленную гражданскую позицию. Он также подчеркнул, что итоги голосования отражают всю палитру мнений, которых придерживаются жители.

«Спасибо всем, кто проголосовал за «Единую Россию». За тысячи наказов, которые вы дали своим депутатам. Проблемы, поднятые во время избирательной кампании, заслуживают внимания, чьими бы сторонниками они ни высказывались», — написал мэр в своем личном блоге.

Он также поблагодарил наблюдателей и Общественный штаб, которые следили за выборами, контролировали, обеспечивали честность всех избирательных процедур.

«Отдельные слова благодарности — команде «Единой России», участники которой прошли каждый район, каждый дом, каждый двор, выслушали нужды и предложения людей и составили программу, которую нам предстоит реализовать», — заключил Собянин.