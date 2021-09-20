РИАМО - 20 сен. В Подмосковье 88 тыс. семей уже получили электронное удостоверение многодетных. Оно имеет уникальный QR-код, который является подтверждением его действительности, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

«88 тыс. семей из Подмосковья уже получили электронное удостоверение многодетной семьи. Оно пришло им автоматически в личный кабинет на региональном портале госуслуг», – сказала заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что бумажное удостоверение также остается действительным.

«Это сделано для удобства, теперь не нужно везде брать с собой бумажный вариант - удостоверение всегда с тобой», – подчеркнула она.

Электронное удостоверение имеет уникальный QR-код, который является подтверждением его действительности. Юридически оно равносильно «бумажному» удостоверению.

«Для получения льготного обслуживания нужно будет только показать QR-код на своем смартфоне. Все работает просто, а главное – доступно», – добавила Каклюгина.

Для получения статуса многодетной семьи достаточно иметь регистрацию в Подмосковье одному из родителей, а также троим детям.