РИАМО - 20 сен. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения Московского областного УФАС России о признании жалобы ООО «ОКНСМ» о нарушении закона о недрах необоснованной, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС России по Подмосковью поступила жалоба предприятия «ОКНСМ» на действия (бездействие) организатора торгов – ГКУ Московской области «Региональный центр торгов» и уполномоченного органа – областного министерства экологии и природопользования – при организации аукциона на право пользования участком недр местного значения для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых – гравийно-песчаных пород – на участках, примыкающих к Моревскому месторождению общей площадью 55,2 га, расположенных в 1,6-2,3 км северо-западнее д. Морево Рузского городского округа.

По итогам рассмотрения Московское областное УФАС России признало жалобу «ОКНСМ» необоснованной. Предприятие не согласилось с решением и обратилось в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал «ОКНСМ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.