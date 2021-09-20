РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 сен. Сотрудники Московского областного перинатального центра (МОПЦ), расположенного в Балашихе, стали призерами конкурса молодых ученых, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

Конкурс состоялся 18 сентября в рамках II съезда детских врачей Московской области.

В конкурсе приняли участие 24 научные работы. Из 3 призовых мест 2 заняли врачи-неонатологи, анестезиологи-реаниматологи ОРИТН МОПЦ. Первое место у Семена Лаврентьева, третье - у Анастасии Грызуновой.

«Гордимся нашими врачами, благодарим за то, что несмотря на напряженную работу со сложными пациентами, находят время заниматься наукой и делиться с коллегами бесценным опытом!» - говорится в сообщении.

Второе место в конкурсе молодых ученых занял врач Морозовской детской больницы Павел Бережанский.