РИАМО - 20 сен. Синоптики прогнозируют 21 сентября сильные дожди в Московской области. Их вместе с порывистым ветром принес циклон из Скандинавии, сообщается на сайте «Метеновости».

Погода в Центральной России в настоящее время зависит сразу от циклона и антициклона. Один принес дожди, второй - холод.

В ночь на понедельник в Подмосковье уже выпало около 27 мм осадков, на этом погода останавливаться не планирует.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что дождливая и ветреная погода не позволит прийти в регион заморозкам в ближайшее время.