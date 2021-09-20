РИАМО - 20 сен. Мэрия Москвы не согласовала проведение митингов 20, 21 и 25 сентября из-за эпидемиологической ситуации. Общественные мероприятия планировала провести КПРФ, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города.

Митинги собирались проводить на Пушкинской площади. Число заявленных участников могло дойти до 5 тыс.

Ранее СМИ сообщали, что КПРФ не признает результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в одномандатных округах в Москве и попросит провести расследование.

С 17 по 19 сентября в России проходили выборы в Госдуму. Избиратели в Москве могли голосовать дистанционно. Всего было зарегистрировано более 2 млн заявлений на онлайн-голосование.