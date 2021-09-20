РИАМО - 20 сен. Возгорание ликвидировали в металлическом ангаре на Нарвской улице в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Огонь вспыхнул по адресу: Войковский р-н, ул. Нарвская, д. 1Б, в 12:32 пожарно-спасательные подразделения выехали на место происшествия.

Открытое горение ликвидировали в 13:30, а в 13:37 пожар локализовали. Огонь был полностью потушен в 13:55.

Площадь пожара в металлическом ангаре составила 400 кв. м.

На момент ликвидации пожара сведений о пострадавших не поступало.