РИАМО - 20 сен. В столице завершается капитальный ремонт многоквартирного дома на ул. Озерная, д. 12. Это сталинская кирпичная пятиэтажка, построенная в 1955 году по индивидуальному проекту, сообщили РИАМО в пресс-службе фонда капитального ремонта Москвы.

В 2021 году дом попал в региональную программу капитального ремонта, в рамках которой его полностью привели в порядок.

В доме были заменены сети электроснабжения, установлены распределительные электрощитки с устройствами защитного отключения — дифференциальными выключателями для предотвращения возгорания и защиты людей от поражения электричеством при неисправностях оборудования и утечках тока.

Также заменили инженерные системы водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, а также теплоснабжения. Выполнен ремонт крыши, подвальных помещений и подъездов. Отремонтирован фасад.

В настоящее время ведутся работы по замене стояков водоотведения и горячего водоснабжения. Ремонт завершится до конца октября.