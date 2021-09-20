РИАМО - 20 сен. Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, почему результаты онлайн-голосования на выборах не обнародовали к 12:00. Задержку вызвал многоразовый пересчет голосов, сообщает РБК.

У москвичей, участвовавших в ДЭГ, была возможность отложенного голосования.

«Это создало новые особенности в реализации блокчейна, который реализует для нас «Лаборатория Касперского». Эксперты «Лаборатории Касперского» быстро расшифровали данные бюллетеней, но должны были провести «многоракурсные и многовекторные проверки корректности цепочек», чтобы убедиться, что именно последний из внесенных голос был учтен», – объяснил Лысенко.

Он отметил, что в данном случае ключевое значение имеет качество, а не скорость. В итоге московские власти абсолютно уверены в результатах ДЭГ.

«Минимум 4 раза все перепроверяли по разным направлениям, это заняло время», – заключил Лысенко.

В Москве 17-19 сентября прошли трехдневные выборы в Госдуму, в ряде районов – в столичный парламент, а в районе Щукино – выборы муниципальных депутатов.

Также в столице проходило электронное голосование. За 3 дня в онлайн-голосовании приняли участие 1 ‍943 ‍590 человек.