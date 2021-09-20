РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 сен. Завершились трехдневные выборы в Госдуму и Мособлдуму, в Щелкове в голосовании приняли участие 75 759 человек, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Подсчет голосов жителей начался сразу после закрытия избирательных участков 19 сентября.

Всего на территории городского округа Щелково работало 123 избирательных участка. Также жители могли проголосовать на дому.

С 17 по 19 сентября в Подмосковье прошли выборы в Госдуму и Мособлдуму, а также выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.