РИАМО - 20 сен. Розничные цены на гречку прошедшим летом в России обновили 10-летний максимум и превысили 100 рублей за кг. Об этом сообщает РБК.

Согласно данным Росстата, в августе 2021 года 1 кг гречки стоил в магазинах в среднем 102,5 руб. Последний раз цены превышали отметку 100 руб. за 1 кг в 2011 году: в мае того года гречка дорожала до 112 руб. за 1 кг.

Гречка непрерывно дорожала в стране с октября 2020 года. При этом гречка – один из пунктов утвержденного кабмином реестра, куда входят 24 социально значимых продукта. На практике это означает, что государство следит за ценами на данную продукцию.

Стоимость крупы в магазинах может расти из-за дефицита на рынке.