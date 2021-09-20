РИАМО - 20 сен. По итогам обработки 87,96% протоколов УИК кандидат от «Единой России» Сергей Колунов набирает 48,03% по Красногорскому одномандатному избирательному округу №120, передает корреспондент РИАМО.

Глеб Пьяных от партии «Справедливая Россия – За правду» набирает 11,27% голосов, Константин Черемисов от КПРФ – 9,31% голосов. Об этом свидетельствуют данные на табло в инфоцентре ЦИК.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.

Ранее председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов сообщал, что выборы в Подмосковье прошли честно и открыто, с традиционно высокой явкой избирателей.