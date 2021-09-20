РИАМО - 20 сен. Партия «Единая Россия» с 45,41% голосов остается лидером по итогам обработки 94,65% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) на выборах депутатов Московской областной думы по единому округу.

Вторую строчку за собой сохраняет КПРФ – 19,45%, далее следует ЛДПР – 7,94%, с небольшим отрывом от нее идет партия «Справедливая Россия – За правду» – 7,07%. «Новые люди» набирают 5,25%, Партия пенсионеров – 4,25%, «Коммунисты России» – 2,15%, «Зеленые» – 1,86%, «Яблоко» – 1,77%, «Родина» – 1,38%.

Данные размещены на онлайн-табло в инфоцентре ЦИК РФ.

Выборы в России в этом году проводились в трехдневный срок. Жители Подмосковья голосовали за депутатов Госдумы, Мособлдумы и в 7 муниципалитетах – за членов местных органов самоуправления.