РИАМО - 20 сен. ВС России запретил разводить на садовых участках сельскохозяйственных животных, в числе которые есть и курицы, сообщает «Российская газета».

Штраф назначается в размере от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но – не менее 10 тыс. рублей.

Если кадастровая стоимость участка не определена, то гражданам-нарушителям придется заплатить штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей.

Создать птицеферму на своем участке нельзя без данного вида разрешенного использования.