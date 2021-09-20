РИАМО - 20 сен. Представитель партии «Единая Россия» Роман Терюшков остается лидером после обработки 97,8% протоколов УИК. Он набирает 44,81% голосов избирателей, передает корреспондент РИАМО.

Терешков выдвинулся по Люберецкому одномандатному избирательному округу №121.

По данным онлайн-табло ЦИК РФ, на втором месте с 19,46% голосов находится кандидат от КПРФ Олег Емельянов. Сергей Журавлев от партии «Справедливая Россия — за правду» набирает 8,45%,.

Выборы в этом году в России проводились в течение трех дней. В Подмосковье голосование проводились по выборам депутатов в Госдуму, Мособлдуму, а в ряде муниципалитетов – в органы местного самоуправления.