РИАМО - 20 сен. Кандидат от «Единой России» Никита Чаплин по итогам обработки 98,41% протоколов УИК по Коломенскому одномандатному избирательному округу №119 набирает 46,41% голосов, передает корреспондент РИАМО.

Дмитрий Кононенко от КПРФ набирает 16,8%, Маргарита Семенова от «Справедливой России – За правду» - 7,08%. Об этом свидетельствуют данные табло инфоцентра ЦИК.

Выборы в Госдуму проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября. После обработки 86,37% протоколов УИК на выборах в Госдуму по федеральному округу партия «Единая Россия» получила 49,78% голосов избирателей, второе место у КПРФ – 19,59%, третье получила ЛДПР – 7,52%.

В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.