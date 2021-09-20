РИАМО - 20 сен. На территории Подмосковья возведут 28 новых коммерческих объектов, среди них 11 объектов крупного бизнеса, а 17 – малого, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Из проектов крупного бизнеса планируют возвести: сельскохозяйственное производство площадью 19,1 га в Дмитровском городском округе, производственный объект площадью 5,4 га в Люберцах, объект сельского хозяйства площадью 4 га в Егорьевске.

Также известно о некоторых планируемых объектах малого бизнеса: склад площадью 0,9534 га в Пушкинском городском округе, производственно-складской комплекс площадью 0,7319 га в Лосино-Петровском, молодежный центр площадью 0,7203 в Серпухове, производство площадью 0,5223 га в Химках, база отдыха площадью 0,2955 га в Мытищах.

Ключевые объекты: что построят в 2021 году в Московском регионе>>