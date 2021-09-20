Масочный режим в Москве действует уже почти полтора года. За это время в так называемый походный набор, который носит с собой каждый городской житель, вошли средства защиты и санитайзеры. К сожалению, маска может потеряться или порваться в самый неподходящий момент. Корреспондент РИАМО обратилась к горожанам в общественном транспорте, супермаркетах и кафе, чтобы узнать, как они отреагируют на просьбу одолжить средство защиты.

Условия и цели

Просить маску у москвичей мы решили в трех разных местах – в общественном транспорте (метро и автобусе), супермаркетах и ресторанах.

В рамках эксперимента корреспондент РИАМО опросила более 10 горожан в каждой из точек. Неравнодушных москвичей мы искали на станции метро «Парк культуры», на автобусной остановке возле метро «Теплый Стан», в автобусе на маршруте № 982, в супермаркетах «Перекресток», «Магнит» и «Верный» на юге столицы, а также возле ресторанов в районе Китай-города.

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Метро

Начать эксперимент я решила на станции метро «Парк культуры», где утром всегда много спешащих людей. Заняв позицию у турникета, стала искать первого кандидата. Оказалось, сделать это совсем не просто – больше половины людей заходят в метро без маски и надевают ее уже после прохода через турникеты.

Первые попытки оказались неудачными – люди просто пробегали мимо, не реагируя на мои просьбы. Вскоре мне все-таки удалось привлечь внимание мужчины средних лет.

«Запасной нет, к сожалению. Хотите, я вам куплю?» – сразу предложил мне мужчина, указав на кассу.

Я вежливо отказалась, и решила искать следующую «жертву». Выбор пал на женщину бальзаковского возраста. На вопрос о наличии запасной маски, она с удивлением посмотрела на меня и отрицательно покачала головой.

Продолжить эксперимент я решила за турникетом, недалеко от перехода на красную ветку, где сразу видно всех «масочников».

«Масочку не одолжите?» – спросила я у 30-летнего мужчины, который тщательно обрабатывал руки антисептиком в автомате. Он долго копался в сумке, и через пару минут желанная маска оказалась у меня в руках.

После я опрашивала только женщин, которые оказались менее щедрыми, чем мужчины. Так, молодая девушка даже не отреагировала на мою просьбу, а 50-летняя женщина начала сокрушаться, что из-за таких, как я, забывающих маску, люди и страдают. Еще одна дама интеллигентного вида, державшая в руках свежую газету, на просьбу ответила отказом.

Следующие попытки одолжить средство защиты тоже не увенчались успехом. Основной аргумент москвичей – с собой только одна маска. Спустя час пожилая женщина поделилась со мной маской, достав ее из кармана. Все бы ничего, но маска была явно ношенная.

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Автобус

Следующим пунктом для проведения эксперимента я выбрала остановку наземного транспорта около метро «Теплый Стан» и автобус № 982. Вечером в будни на остановке аншлаг – торговцы фруктами перемежаются с горожанами, а около ожидающих то и дело снуют сомнительные личности, которые пытаются начать разговор. Чем ближе они подходят, тем выше люди натягивают маски. Присмотрев парочку таких «масочников», я пошла в атаку.

«Вы тоже 982-й ждете?» – начала я издалека, чтобы расположить к себе собеседницу.

Женщина упорно смотрела в приложение и начала сокрушаться, что автобуса долго нет.

«Если еще пять минут не придет, давайте вместе на такси», – предложила мне собеседница.

Я вынужденно согласилась и тут же попросила запасную маску – спустя пару секунд «аксессуар» был у меня.

Следующие попытки оказались неудачными. Люди на остановке либо сразу отвечали, что у них нет с собой «запаски», либо вовсе стояли без маски.

Спустя 15 минут ожидания подошел автобус № 982, где ситуация сразу накалилась, когда две пожилые женщины начали отчитывать школьника, зашедшего в транспорт без маски. Впрочем, помимо мальчика, без маски ехало пол-автобуса, к тому же люди стояли в давке.

«Заболеваемость растет, а ты без маски. Ну-ка, надень, и вообще место пожилым нужно уступать», – запричитали они, склонившись над мальчиком 12 лет, который не реагировал на их замечания.

«А может вы ему одолжите маску», – предложила я женщинам.

«Свою надо носить, раз правила обязывают», – ответили разгневанные пассажирки.

Возрастной мужчина, который сидел на следующем ряду, не выдержал и протянул ребенку маску. Мальчик встал с места, а одна из женщин с видом победительницы водрузилась на сидение.

Я решила продолжить эксперимент и тихо обратилась к девушке, стоявшей позади меня, чтобы не услышали скандальные дамы: «У вас масочки не найдется?».

Так как в автобус переполнен, было ощущение, что обращалась я сразу ко всей толпе, а значит, ни к кому, поэтому люди не отреагировали.

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Супермаркеты

Самым неудачным местом для проверки отзывчивости москвичей стали супермаркеты. Первым был выбран один из магазинов сети «Перекресток» на юге столице, где без маски нельзя купить продукты. С корзиной продуктов для частоты эксперимента я заняла самую длинную очередь.

«У вас маски не найдется?» – обратилась я к 60-летнему мужчине.

Он строго посмотрел на меня, а потом указал на кассу со словами «возьмите тут».

На кассе маски платные – по шесть рублей за штуку. Каждый второй посетитель был без маски, но кассиры тут же предлагали ее приобрести.

В поисках щедрых москвичей я отправилась гулять между витринами. Молодая девушка на вопрос о запасной маске, лишь пожала плечами, женщина пенсионного возраста отправила меня в отдел хозтоваров, а молодой мужчина, который правильно понял смысл просьбы, извинился и сообщил, что у него с собой только одна маска.

Следующий пункт эксперимента – магазин «Верный». Там на кассе обслуживали и без средств защиты. Поэтому на мою просьбу первый встречный покупатель с уверенностью заявил, что здесь маску не просят.

В отделе овощей я решила подойти к пенсионерке, которая долго смотрела на лук. Я тоже потянулась к луковице, но разговор завести не получилось.

«Вы мою луковицу взяли», – смущенно сказала пожилая женщина.

Я извинилась и, сделав вид, что тороплюсь, вернула лук бабушке. Взяв другой корнеплод, как бы невзначай поинтересовалась, нет ли у нее лишней маски. Пенсионерка ответила, что с собой не взяла, и предложила мне прикрыться пакетом на кассе.

Следующим участником эксперимента стал мужчина с коляской, который долго искал нужное пюре в отделе детского питания, но маски у него не было даже для себя.

Третьим супермаркетом в этом же районе стал «Магнит», где тоже допускается обслуживание без маски.

На первую же просьбу поделиться маской, женщина 40 лет ответила, что ее можно купить на кассе. Парень 25 лет рассказал, что даже свою маску дома забыл, а женщина пенсионного возраста предложила приобрести средство защиты в аптеке.

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Рестораны

Для эксперимента я выбрала заведения общепита на Покровке и Маросейке. Если просить маску на входе, то, скорее всего, вам ее предложит хостес. Так, возле одной из кофеен на Маросейке молодые люди предложили мне зайти внутрь и взять маску прямо на кассе.

Девушки, которые зашли в кафе без масок, даже не с первого раза поняли мой вопрос, но потом тоже ответили отказом.

Около популярного ресторана Blanc молодые люди посоветовали попросить маску внутри, но в заведении ее так никто и не спросил. Две девушки, которые целенаправленно пришли в ресторан на ужин, рассказали, что маски не носят. Другая компания девушек предложила мне взять бесплатную маску в шоуруме, что находится по соседству с Blanc.

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Итоги

Эксперимент показал, что после ослабления ограничений в столице расслабились и москвичи – они перестали носить с собой запасные маски или вовсе отказались от их использования.

Самыми ответственными оказались горожане в общественном транспорте. Многие люди сами носят маски, а некоторые ревностно следят за выполнением правил другими. Один из первых опрошенных в метро предложил мне купить маску в билетной кассе, здесь же мне удалось получить средство защиты у пассажира.

В супермаркете просить маску было почти бесполезно. Связано это с тем, что средства защиты тут продаются на кассе, а в некоторых магазинах кассиры на их отсутствие просто закрывают глаза.

Еще хуже ситуация в ресторанах. С одной стороны, маски здесь в свободном доступе – лежат на входе, на кассе или барной стойке. С другой стороны, большинство посетителей приходят в заведения без маски, потому что знают, что ее дадут бесплатно.

Итоги эксперимента показали, что москвичи неохотно реагируют на просьбу одолжить маску, но отзывчивых людей все-таки можно встретить и в метро, и в супермаркете, и около ресторана. Даже если у них нет с собой нужного вам средства защиты, горожане охотно делятся лайфхаками, где быстро достать маску.

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