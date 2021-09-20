РИАМО - 20 сен. Александр Толмачев от «Единой России» набирает 38,63% голосов по Щелковскому одномандатному избирательному округу №127 на выборах в Госдуму после обработки 95,36% протоколов УИК, передает корреспондент РИАМО.

Елена Мокринская от КПРФ набирает 23,46% голосов, Олег Широков от партии «Справедливая Россия – За правду» - 6,6%. Об этом свидетельствуют данные табло в инфоцентре ЦИК.

Выборы в Госдуму в России проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.

В регионе работало более 4 тыс. избирательных участков.