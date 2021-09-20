РИАМО - 20 сен. По итогам обработки 97,89% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) на выборах в Госдуму по Орехово-Зуевскому одномандатному избирательному округу №123 лидерство сохраняет представитель партии «Единая Россия» Геннадий Панин. Он набирает 56,4%, передает корреспондент РИАМО.

На второй позиции по данному округу — представитель КПРФ Дмитрий Аграновский (18,87%). У Михаила Демидовича от ЛДПР – 5,09%. Об этом свидетельствуют данные табло в инфоцентре ЦИК.

Выборы в Госдуму проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября, в них приняли участие 14 партий. Выборы проходили по смешанной избирательной системе – по партийным спискам и одномандатным округам.

С 17 по 19 сентября в Подмосковье также проходило голосование за депутатов в Мособлдуму, а в 7 муниципалитетах проводились выборы в органы местного самоуправления.